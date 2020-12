Vacinação contra a Covid-19 já arrancou na ULS da Guarda

Depois da chegada das 605 doses à Guarda, na tarde de segunda-feira, foi na manhã desta terça-feira que as primeiras doses começaram a ser administradas nos profissionais de saúde da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Adelaide Campos, Diretora do Serviço de Urgência do Hospital Sousa Martins, foi a primeira profissional de saúde a receber a vacina contra a Covid-19. A escolha da primeira vacinada «é porque a Dra. Adelaide está permanentemente exposta a um grupo de doentes que são de risco, porque o serviço de urgência é primeira entrada no hospital. E portanto temos de preservar os profissionais que estão expostos desta maneira», esclarece Fátima Cabral, Diretora Clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares.

A Diretora do Serviço de Urgência percebe a razão de ter sido seleciona para ser a primeira a receber a vacina contra o novo coronavírus «eu estou todo o dia no serviço de urgência, embora não esteja a trabalhar diretamente com os doentes covid passam muitos doentes infetados por mim sem se saber», revela Adelaide Campos.

As 605 vacinas recebidas serão distribuídas durante «os próximos três dias devido à validade» pelos profissionais «do serviços de urgência, provavelmente o bloco operatório, o serviço de medicina intensiva e as enfermarias covid», informa Fátima Cabral.

Durante a próxima semana a ULS da Guarda irá receber a segunda remessa de doses de vacina contra a Covid-19 que será distribuída pelas ERPI (Estrutura Residencial Para Idosos).