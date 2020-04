Segundo centro de testes ao Covid-19 vai ser colocado amanhã no NERGA

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda anunciou hoje que será colocado amanhã, na área pertencente ao NERGA – Associação Empresarial da Região, um segundo Centro de Testes ao Covid-19.

Segundo a ULS o novo centro de testes – que será em formato “Drive Thru” (sem sair do veículo) – apenas será acessível a «pessoas sinalizadas através do SNS24, ADC – Comunidade ou com contacto prévio expresso da Unidade de Saúde Pública da ULS da Guarda/ DGS». O teste não será assim, «efetuado a quem não preencher este requisito».

Como regras fundamentais se segurança para o acesso ao centro, criado em parceria com o NERGA, a ULS salienta a impossibilidade de os utentes saírem dos respetivos veículos, «uma vez que, o teste é efetuado com as pessoas no interior» dos mesmos. A entrada deverá ser feita através da zona especialmente sinalizada para o efeito. Os utentes a testar não deverão «deslocar-se para fora da zona limitada ao Centro de Testes, por questões de segurança», ainda de acordo com ULS guardense.