Portugal regista 40 óbitos e 4.656 novos infetados com Covid-19

Portugal voltou esta sexta-feira a ultrapassar a marca dos quatro mil casos num período de 24 horas, registando mais concretamente 4.656 novos infetados com Covid-19.

Desde o início da pandemia há 137.272 pessoas diagnosticadas com o novo coronavírus. Os óbitos também aumentaram, com mais 40 mortes nas últimas 24 horas, segundo o relatório epidemiológico divulgado hoje pela Direção-Geral da Saúde (DGS). Houve também 1.747 recuperados.

A maior concentração de novos casos encontra-se na região do Norte (+2.831), na região de Lisboa e Vale do Tejo (+1.357) e na região do Centro (+334).

A receber cuidados hospitalares estão mais 93 doentes infetados e mais 6 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos.