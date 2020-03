Portugal regista 2.060 infetados com coronavírus

Portugal tem 2.060 casos confirmados de infecção pelo novo coronavírus, de acordo com os dados atualizados ao meio-dia pela Direção-Geral da Saúde (DGS).

São mais 460 do que no domingo, o que corresponde a um aumento de 29 por cento face ao dia anterior. Até esta segunda-feira foram registadas 23 mortes em Portugal, mais nove do que ontem.

Mas há também 14 pessoas recuperadas e 1.402 a aguardar resultado laboratorial. Das 201 pessoas internadas, 47 estão em unidades de cuidados intensivos, avança a DGS no seu site.