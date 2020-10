Pinhel: Lar do Manigoto tem 18 infetados com Covid-19

O lar da aldeia de Manigoto, no concelho de Pinhel, tem 18 pessoas infetadas por covid-19. Destas, 14 são utentes idosos e 4 são funcionários da entidade social. O INTERIOR tentou, sem sucesso, contactar a autarquia de Pinhel, mas, em entrevista à SIC Notícias, Rui Ventura explicou que «o utente mais velho tem 101 anos e o mais novo 80 e poucos».

Dos 14 idosos infetados, 12 encontram-se assintomáticos e 2 estão internados no Hospital Sousa Martins. O autarca pinhelense reconhece que «é uma situação preocupante», mas aconselha a que as pessoas continuem a proteger-se e a manter a calma.

A Segurança Social já ativou uma brigada de apoio – grupo de profissionais que dão uma resposta rápida quando as instituições como lares ficam sem profissionais devido ao novo coronavírus- mas o município também já tem ao dispor uma equipa de voluntários para ajudar no que for necessário.

A seguir ao surto do lar de Vila Nova de Foz Côa, este é o segundo caso mais grave de infeções em lares do distrito da Guarda desde o inicio da pandemia.