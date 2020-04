Parlamento aprova renovação do Estado de Emergência até dia 17

A renovação do Estado de Emergência foi aprovada esta manhã na Assembleia da República com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS, PAN e BE. Iniciativa Liberal votou contra. PCP, PEV, Chega e Joacine Katar Moreira abstiveram-se.

A votação ocorreu após o debate entre os deputados que demorou cerca de uma hora.

Há quinze dias, quando o estado de emergência foi aprovado pela primeira vez, o Chega tinha votado a favor e a Iniciativa Liberal tinha optado pela abstenção. Enquanto o André Ventura, deputado do Chega, alegou temer a libertação dos reclusos, a Iniciativa Liberal criticou algum abuso de poderes dados ao estado pelo decreto.

Após a proposta de prolongamento, feita por Marcelo Rebelo de Sousa, que teve parecer favorável do Governo e, agora, aprovação na Assembleia da República, o estado de emergência vai prolongar-se das 00:00 horas do dia 3 até às 23:59 de 17 de abril, «sem prejuízo de eventuais novas renovações».