Novo caso de Covid-19 confirmado no CHUCB é de um residente no Fundão

Um homem com cerca de 40 anos, residente na cidade do Fundão, foi hoje diagnosticado covid-19 no Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB), segundo confirmou a O INTERIOR o Presidente da Câmara Municipal fundanense, Paulo Fernandes.

«Fui informado esta madrugada pela delegada de saúde», diz o autarca que refere que acrescenta que «o caso foi diagnosticado na noite passada».

Segundo Paulo Fernandes, trata-se de um indivíduo que regressou «do estrangeiro há cerca de 12 dias», e se manteve em isolamento profilático desde então, como forma de prevenção. Os sintomas ligeiros começaram a surgir «no passado sábado», de acordo com o autarca, que referiu que, neste momento, o doente está «estável» e a receber tratamento no CHUCB.

«O facto de ter ficado em isolamento é muito positivo e dá-nos alguma garantia de segurança», acrescenta o edil.

Paulo Fernandes deixa ainda o apelo a que «todos os que regressem ao nosso concelho fiquem em quarentena durante 14 dias», de forma a proteger a comunidade de eventual contágio por Covid-19.

«No caso da Cova da Beira posso adiantar que a delegada de saúde já decretou o isolamento profilático» de 14 dias a todas as pessoas que regressem de outros locais, disse ainda o autarca.