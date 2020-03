Guarda com três casos confirmados de Covid-19, segundo a DGS

O concelho da Guarda tem três casos confirmados de Covid-19, de acordo com o Boletim Epidemológico divulgado hoje pela Direção-Geral de Saúde. É o único concelho da região que figura no relatório oficial, que apenas inclui os locais onde se registam pelo menos três casos positivos.

Ontem o boletim divulgava 40 casos nos distritos da Guarda e Castelo Branco, informação que entra em conflito com os dados de hoje. O concelho com mais casos era Vila Nova de Foz Côa, que hoje não se encontra referido no boletim.

No documento são referidas 160 vítimas mortais em Portugal, 40 destas na região Centro. A maioria ocorreu no Norte (83). Lisboa regista 35 vítimas, e o Algarve duas. Há 20 novas mortes registadas nas últimas 24 horas.

Portugal tem ao todo 7.443 casos positivos, mais 1.035 face ao dia de ontem. Este novo valor de infetados significa um aumento de 16,15% face ao dia anterior.

De acordo com o relatório há 4.452 casos registados no Norte, 911 no Centro, 1.799 em Lisboa, 137 no Algarve, 48 casos na Região Autónoma dos Açores, 46 na Região Autónoma da Madeira e 50 casos no Alentejo.

Segundo a DGS até à data foram registados 52.086 casos suspeitos e 4.610 pessoas ainda aguardam os resultados das análises laboratoriais. Atualmente existem 40.033 casos não confirmados após as análises, e 19.260 encontram-se sob vigilância.