Guarda: Aluno da Escola Secundária Afonso de Albuquerque infetado com covid-19

Um aluno da Escola Secundária Afonso de Albuquerque, na Guarda, está infectado com Covid-19.

Ao que O INTERIOR apurou o contágio foi detetado ontem, tendo os pais dos restantes alunos sido imediatamente informados da situação. A família em causa já se encontra a cumprir quarentena. O aluno não foi às aulas assim que teve conhecimento do resultado do teste, e, por este motivo, a escola informou os encarregados de educação que não irá tomar nenhuma medida adicional, por se tratar de um caso pontual. As atividades letivas vão continuar com normalidade, conforme indicado pelas autoridades de saúde pública. Foi apenas pedido que as famílias se mantenham vigilantes e contactem a linha Saúde 24 caso surjam sintomas associados à covid-19.

O INTERIOR tentou contactar a Escola Secundária Afonso de Albuquerque mas não obteve qualquer resposta.