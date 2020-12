Cresce número de concelhos com nível de risco moderado na região

Aguiar da Beira foi o concelho que registou a maior descida de novos casos (-537) por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, entre 7 e 20 de dezembro, e saiu do nível de risco extremo, de acordo com o último relatório de situação da Direção-Geral da Saúde, divulgado na segunda-feira.

Segundo essa informação, Pinhel é agora o único município com risco extremo de contágio, enquanto Aguiar da Beira, Almeida, Guarda, Manteigas, Sabugal e Seia estão no nível de risco muito elevado. Já Celorico da Beira, Covilhã, Figueira de Castelo Rodrigo, Fundão e Gouveia figuram no nível de risco elevado e, com menos de 240 novos casos por 100 habitantes entre 7 e 20 de dezembro, encontram-se Belmonte, Fornos de Algodres, Mêda, Trancoso e Vila Nova de Foz Côa. Estes concelhos estão com risco moderado, o menos gravoso.