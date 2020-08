Covid-19: Quatro novos casos na área da ULS Guarda

Há quatro novos casos de infeção por coronavírus na área de abrangência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, de acordo com o boletim epidemológico semanal divulgado ontem. Dois destes casos foram detetados em Gouveia, um na Guarda e outro em Seia.

O número de casos confirmados na área da ULS Guarda desde o início da pandemia é de 305. 262 pessoas já recuperaram (mais 12 do que na semana anterior). Registaram-se nove óbitos. dos quais 177 estão já recuperados. O novo coronavírus já provocou a morte de 16 pessoas na área da ULS (que exclui Aguiar da Beira).

Há três pessoas internadas, uma das quais na Unidade de Cuidados Intensivos. 24 pessoas estão a ser acompanhadas no domicílio.

186 novos casos em Portugal

Portugal regista hoje mais quatro mortes e 186 novos casos de infeção (um aumento de 0,4% face ao dia de ontem), segundo o relatório diário da Direção-Geral de Saúde. 113 dos novos casos foram detetados na região de Lisboa e Vale do Tejo, onde ocorreram duas das mortes referidas. Uma pessoa morreu na região Centro e outra no Algarve.

No total ocorreram já 1750 óbitos, com um número total de casos positivos a ascender a 52.537 desde o início da pandemia. Há mais 277 pessoas recuperadas desde as últimas 24 horas.

Há 12.423 casos ativos no país (quando subtraído o número de recuperados e de óbitos ao número total de infeções). 357 pessoas estão internadas (menos uma do que ontem), 33 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (mais três).