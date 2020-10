Covid-19: Portugal volta a registar mais de mil novos casos

O relatório divulgado esta sexta feira pela Direção-Geral da Saúde, revela que, nas últimas 24 horas, foram registados 1394 novos casos confirmados de covid-19 no país. Portugal tem agora 29 702 casos ativos. 647 pessoas recuperaram da infeção com o novo coronavírus, mais 167 do que ontem (dia em que foram reportados 480 pessoas recuperadas). Foram declarados mais 12 óbitos.

As áreas com maior concentração de casos continuam a ser o Norte (+689), Lisboa e Vale do Tejo (+559) e a zona Centro (+96).

A destacar ainda o aumento do número de pessoas que se encontram a ser vigiadas pelas autoridades de saúde: 1539 (ontem este número era de “apenas” 159).