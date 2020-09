Covid-19: Portugal registou hoje o maior aumento de casos desde abril

Nas últimas 24 horas registaram-se 646 novos casos confirmados de covid-19, de acordo com o relatório divulgado pela Direção-Geral de Saúde. Este é o maior aumento desde 20 de abril. Há ainda registo de três mortos, que se inserem num total de 1.849 óbitos desde o início da pandemia. No total Portugal soma 61.541 casos de contágio. Destes, 16.408 são casos ativos, mais 505 do que os reportados ontem.

Dos três óbitos reportados, dois registaram-se na região de Lisboa e Vale do Tejo, estando a terceira na região Norte. Estas duas regiões concentram a maior parte dos novos casos: 290 novos casos em Lisboa e 276 na região Norte. Estão internadas 391 pessoas, menos uma do que na terça-feira. Em unidades de cuidados intensivos estão agora 52 pessoas (mais duas do que ontem).

35.151 contactos permanecem em vigilância , sendo mais 685 do que na terça-feira.