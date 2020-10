Covid-19: Confirmados 888 novos casos e declarados 6 óbitos em Portugal

A Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgou hoje o relatório diário onde comunica mais 888 casos positivos nas últimas 24 horas, o que se traduz numa subida de 1,2%. Há mais 6 óbitos declarados, havendo assim 1983 mortes desde o inicio da pandemia em Portugal.

Em contra partida, há um aumento do número de doentes recuperados: mais 422 pessoas foram dadas como curadas, face ao dia de ontem (mais 15 do que ontem), perfazendo um total de 49 359 recuperados desde o início da pandemia.

O maior foco de infetados mantém-se na região de Lisboa e Vale do Tejo (+381) e na região do Norte (+363). Segue-se a região Centro (+82), o Algarve (+50) e os arquipélagos da Madeira e Açores (mais cinco casos cada). No Alentejo foram detetados mais dois casos.