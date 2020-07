Covid-19: 402 novos casos confirmados e duas mortes

O Boletim Epidemiológico relativo à covid-19 revelou que surgiram 402 novos casos face ao dia anterior, o que resulta num total de 45.679 casos confirmados em Portugal desde o início da pandemia. O número de vítimas mortais do novo coronavírus no país aumentou para 1.646, o que corresponde a mais duas mortes nas últimas 24 horas.

O relatório divulgado hoje indica que, até à data, foram registados 401.296 casos suspeitos, havendo ainda 1.626 pessoas a aguardar os resultados do teste ao novo coronavírus. Atualmente existem 353.991 casos não confirmados. 34.082 pessoas encontram-se sob vigilância das autoridades de saúde.

Por regiões há, no total, 18.001 casos registados no Norte, 4.254 no Centro, 21.926 em Lisboa e Vale do Tejo, 688 no Algarve, 153 casos na Região Autónoma dos Açores, 95 na Região Autónoma da Madeira e 562 casos no Alentejo.

No total há 471 pessoas internadas, 66 das quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Há 30.350 casos recuperados, mais 301 do que os registados no dia de ontem.

Do total das 1.646 mortes, 821 foram no Norte, 250 no Centro, 527 em Lisboa e Vale do Tejo, 15 no Algarve, 15 nos Açores, 18 no Alentejo, não se registando nenhuma na Madeira.