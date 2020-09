Covid-19: 4 casos registados no Fundão

Há quatro casos de covid-19 registados “nos últimos dias” no município do Fundão, segundo comunicado enviado pela autarquia.

“Três dos casos, um casal e um adulto do sexo masculino, são pessoas que regressaram do estrangeiro. Outro dos casos é de uma pessoa adulta do sexo feminino residente na cidade do Fundão”, lê-se na mesma nota.

As autoridades de saúde estão a “despistar a rede de contactos diretos para controlar uma possível cadeia de contágio” informa ainda o município que apela à população para manter as devidas precauções.

Segundo a Rádio Covilhã são já 10 os casos ativos na área da Cova da Beira: além dos quatro no Fundão, há mais quatro na Covilhã e dois em Belmonte.