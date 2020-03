Coronavírus já causou 119 mortes em Portugal

Os casos de infetados com Covid-19 aumentaram nas últimas 24 horas em Portugal, passando de 5.170 no sábado para 5.962 até à meia-noite de domingo.

De acordo com o último boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde, também o número de mortos com coronavírus em Portugal subiu até à meia-noite deste domingo para 119 – no sábado contavam-se 100 vítimas.

Em Portugal há 38.042 casos suspeitos e mais de 5.500 pessoas a aguardar resultados, tendo sido dados como recuperados 43 doentes.