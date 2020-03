Autarquia de Pinhel apela ao cumprimento do isolamento social por parte dos emigrantes que regressem

A Câmara Municipal de Pinhel apela aos emigrantes e residentes noutras zonas do país para que cumpram «de modo voluntário e responsável o isolamento social recomendado de 14 dias», caso regressem ao concelho.

«Ciente de que muitos Pinhelenses residentes noutras zonas do País ou Pinhelenses emigrados pretendem, por estes dias, regressar a Pinhel, concelho onde têm as suas raízes e o seu lar, o Município de Pinhel apela à melhor compreensão de todos para que eventuais “regressos” não coloquem em causa a saúde pública» dos munícipes, lê-se no apelo publicado nas redes sociais da autarquia, que chama à atenção para o «contacto com os idosos, um dos grupos mais vulneráveis ao Covid-19».