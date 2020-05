1175 mortos e 28 132 casos confirmados de Covid-19 em Portugal

Já há 1175 mortos e 28 132 casos de Covid-19 em Portugal, segundo dados divulgados hoje no boletim epidemiológico da Direção Geral de Saúde (DGS). Mais 12 mortes e 219 casos de covid-19 nas últimas 24 horas.

São já 3182 os doentes que recuperaram (mais 169 em 24 horas). Há 692 pessoas infetadas internadas (menos 17), 103 nos cuidados intensivos (o mesmo número de ontem).

Segundo a DGS os sintomas de covid-19 registados são: febre em 30% dos casos, tosse em 42%, dificuldade respiratória em 12%, cefaleia em 20%, dores musculares em 21% e fraqueza generalizada em 15%. O relatório de situação da DGS aponta agora para 282 961 casos suspeitos desde o início do ano, dos quais 252 143 não confirmados e 2686 pessoas a aguardar resultado laboratorial. Estão em vigilância pelas autoridades de saúde 26 278 pessoas em Portugal. O Norte regista o maior número de óbitos, 667, seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo com 257, a região centro com 221, os Açores com 15, o Algarve com 14 e o Alentejo com um morto. Na Madeira não há mortos a lamentar.