Consulta Covid-19 na Guarda-Gare suspensa a partir desta segunda-feira

A ADC – Comunidade Guarda, uma consulta específica para doentes com sintomas da Covid-19 que funcionava na extensão de saúde da Guarda-Gare, está suspensa a partir desta segunda-feira, anunciou a Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

A medida é justificada pela «necessidade de retoma da atividade assistencial, pela necessidade de recursos e espaços físicos para a efetuar e a baixa casuística das ADC- Comunidade» e implica também a redução do horário das restantes ADC – Comunidade (Gouveia, Trancoso e Pinhel), que vão passar a funcionar exclusivamente durante a manhã, das 9 às 13 horas, a partir do dia 18.

«Se necessário e em casos pontuais, todas as Unidades de Cuidados de Saúde Personalizados devem seguir o seu Plano de Contingência, para avaliação de doentes com sintomas para COVID-19, fora do horário de funcionamento das ADC respetivas», adianta a ULS em comunicado. Com estas alterações, «rentabilizam-se recursos e mantêm-se os circuitos (podendo a qualquer momento e consoante as necessidades detetadas, retornar-se ao horário mais alargado)», acrescenta a administração hopsitalar.