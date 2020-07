Conhecidos finalistas do concurso “Mostra o que Vales”

Já são conhecidos os finalistas do concurso de talentos “Mostra o que Vales”, promovido pelo centro comercial La Vie Guarda.

As primeiras atuações terão lugar este sábado, a partir das 17h30, e estão reservadas para Leonor Cabaços, Jéssica Pinto, o duo Núria Damasceno e Matilde Toscano, Liliana Oliveira, Diogo Tavares e Miriam Lopes. No dia 18 vão subir ao palco Inês Borrego, Mafalda Rocha, Bruna FonsecaPedro Gaspar. OS três primeiros classificados vão receber 700, 500 e 250 euros, respetivamente. Nesta edição haverá ainda um prémio extra, no valor de 200 euros, para o melhor talento, para o vencedor da categoria júnior, que se enquadrem nas idades compreendidas entre os 10 e 13 anos. As atuações no “Mostra o que Vales” terão um número reduzido de presenças físicas na assistência, mas serão transmitidas online nas redes sociais do La Vie.