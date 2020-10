Conhecidas listas de Mário Raposo, Abel Gomes e Ana Paula Duarte para o Conselho Geral da UBI

Eleições para o Conselho Geral da Universidade da Beira Interior estão marcadas para 18 de novembro e serão decisivas para a escolha do sucessor de António Fidalgo na reitoria

“Servir (+) UBI” é o nome da lista candidata ao Conselho Geral da Universidade da Beira Interior, apresentada por Mário Raposo, professor catedrático do Departamento de Gestão e Economia.

Mário Raposo disse a O INTERIOR que a candidatura surge «de um conjunto de pessoas que comungam do mesmo tipo de visão» e que «pertencem às várias faculdades», partilhando «do mesmo tipo de visão». O candidato assume que o movimento “Servir (+) UBI” quer incidir na «afirmação da universidade como instituição de prestígio», insistir no «ensino de excelência» e na «ligação à cidade e à região». A candidatura integra ainda Luísa Granadeiro (Dep. de Ciências Médicas), Fernando Santos (Engª Eletromecânica), Isabel Cunha (Matemática), Afonso Borges (Artes), Nuno Jerónimo (Departamento Sociologia e colaborador de O INTERIOR), Manuel Nunes (Ciências Médicas), João Lanzinha (Engenharia Civil e Arquitetura), Luís Amoreira (Física), Anabela Gradim (Comunicação, Filosofia e Política), Marta Alves (Psicologia), Liliana Bernardino (Ciências Médicas), Pedro Inácio (Informática), Ana Carreira (Química) e Bruno Costa (Comunicação, Filosofia e Política), além de 15 suplentes.

Esta é a terceira lista a anunciar a candidatura ao Conselho Geral. O movimento “A Nossa UBI 2030” é encabeçado por Abel Gomes, docente do Departamento de Informática e investigador do Instituto de Telecomunicações da UBI. Na sua página oficial não figura a composição da lista, mas apenas os signatários, onde se incluem Ana Cao (Artes e Letras), António Matos e António Vicente (ambos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas), Bertha Santos (Engenharia), David G. Santos (Artes e Letras), Elsa Fonseca (Ciências), Ernesto Vilar (Artes e Letras), Eugénia Calvário (Faculdade Ciências da Saúde), Fernando Velez, (Engenharia), Graça Esgalhado (Faculdade Ciências Sociais e Humanas), Ilídio Correia (Ciências da Saúde), Jorge Reis Silva (Engenharia), José Moutinho (Faculdade Ciências da Saúde), entre outros. Sob o mote “Liderar a mudança”, Abel Gomes diz, na página da sua candidatura, que «a UBI precisa de fazer alinhamentos nos eixos estratégicos de ensino, investigação e inovação», mas também de «repensar e recuperar a confiança de todos aqueles que nela trabalham e estudam». Esta estratégia «passará por elaborar um plano estratégico» para a próxima década para «caminhar» para a universidade 5.0».

Na corrida está ainda o movimento “UBI com futuro”, liderado pela vice-presidente da Faculdade de Ciências da Saúde, Ana Paula Duarte. No manifesto defende-se a ideia de que, enquanto universidade, «temos de ser proativos, ter a capacidade, a criatividade e a estratégia para antecipar, para fazer acontecer» para fazer frente aos «desafios societais globais, mas também os que se colocam ao seu território de implantação e ao país». A lista candidata ao Conselho integra Abílio Silva (Faculdade Engenharia), Alberto Simões (Faculdade de Ciências), Alcides Monteiro (Ciências Sociais e Humanas), Alexandre Miranda (Engenharia), Amélia Augusto (Ciências Sociais e Humanas), Ana Bernardo (Ciências da Saúde), Ana Martins (Engenharia), André Barata (Artes e Letras), Ângelo Luís (Centro de Investigação de Ciências em Saúde), Arminda Jorge (Ciências da Saúde), Claúdia Tomás (Ciências), Catarina Moura (Artes e Letras), Catarina Sales Oliveira (Ciências Sociais e Humanas), Cecília Santos (Ciências da Saúde), entre outros.

As eleições para órgão que vai eleger o próximo reitor da UBI estão marcadas para o próximo dia 18 de novembro. A eleição – para um mandato de quatro anos – está prevista para o início de 2021, em data a definir pelo Conselho Geral. Este órgão é composto por 29 elementos, entre professores, alunos, funcionários e personalidades externas à universidade.