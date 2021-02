Confinamento reduziu contágios em 40 por cento numa semana

As medidas de confinamento aplicadas nos últimos dias revelam já um impacto na diminuição do número de novos casos de infeção. Numa semana, noticia esta quinta-feira o “Público”, a transmissibilidade do vírus reduziu entre 35 e 40 por cento, apesar do número de internamentos e de óbitos continuar elevado.

Como explica Pedro Simões Coelho, coordenador do projeto “Covid-19 Insights”, ao diário, «a eficácia de um confinamento vê-se pela queda da taxa de transmissibilidade». «Essa taxa é o produto de dois elementos: taxa de contacto – sobretudo representada pela mobilidade – e a probabilidade de transmissão – representada pelas características do vírus e pelas barreiras de proteção que usamos», afirmou.

Esta diminuição do número de novos casos diários verificou-se a partir do momento em que foram reforçadas as medidas restritivas, como o encerramento das escolas, e se registou uma quebra na utilização dos transportes públicos, diminuição da presença nos locais de trabalho e em zonas de restauração. «É raro termos uma situação em que se vê uma causa-efeito tão imediata», sublinha o especialista.

«A alteração das medidas de confinamento, nomeadamente as associadas ao encerramento das atividades escolares presenciais, e a consequente redução de mobilidade terão contribuído para uma diminuição da taxa de transmissibilidade do vírus em 35 a 40 por cento no espaço de uma semana», destacou Pedro Simões Coelho, defendendo que o confinamento deve continuar, sobretudo para diminuir a taxa de mortalidade.