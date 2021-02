“Comer com Saúde”, um novo conceito na cidade da Guarda

Andreia Santos é a grande dinamizadora do projeto “Comer com Saúde”, que surgiu na cidade da Guarda há cerca de três meses. Apesar de ser uma ideia recente, o “feedback” por parte do público tem sido bom: «Tenho tido mais adesão do aquilo que estava a prever», admite a empreendedora, que adianta ter já clientes que fazem encomendas todas as semanas.

A responsável diz ter avançado com o projeto porque «faltam alternativas» na cidade. «Cada vez mais se procura a escolha de uma alimentação saudável, mas não há opção na Guarda», considera. Apesar dessa crescente vontade de aderir a uma alimentação saudável, «as pessoas pensam: mas como vou comer sem carne? Como faço um prato sem carne? Nós somos habituados a crescer sempre com o acompanhamento da carne ou do peixe. E o que foge disso torna-se um pouco desconhecido», relata. Por isso mesmo decidiu criar a página no Facebook onde os interessados podem fazer as suas encomendas. «Ao domingo lanço sempre uma ementa de pratos principais – sem recurso à proteína do peixe ou da carne – e snacks» e depois as pessoas encomendam durante a semana e levantam ao fim de semana», explica. Como são produtos cozinhados no dia, cada um pode congelar e depois fazer a gestão mais conveniente durante a semana seguinte. O planeamento das refeições é importante para não «cairmos na tentação de comer alguma coisa menos saudável», sublinha a dinamizadora do “Comer com Saúde”.

Andreia Santos começou a interessar-se pela alimentação saudável por sempre ter tido excesso de peso e, com o passar do tempo, apercebeu-se que «o corpo era reflexo de uma alimentação pouco saudável». A pesquisa, a informação e o conhecimento relativamente ao impacto ambiental devido ao excessivo consumo de carne também fez com que o seu corpo «começasse a rejeitar o consumo de carne e daí comecei a adotar uma alimentação mais equilibrada», refere. Mas foi há cerca de dois anos, quando frequentou um workshop de comida saudável, que começou realmente a ganhar consciência daquilo que poderia, ou não, ser prejudicial para a sua saúde. Desde então, o seu projeto tem passado de «boca em boca» e quem tem curiosidade acaba por experimentar. «Também há pessoas que já andavam com vontade de seguir uma alimentação saudável e acabam por me contactar», acrescenta Andreia Santos.

Com 29 anos, a promotora do “Comer Saudável” admite a O INTERIOR que perde «um bocado da sua vida privada em prol do projeto», mas sente-se grata porque se, «a longo prazo, tiver o sucesso que quero ter, a ideia é focar-me apenas no projeto e deixar o trabalho atual», ambiciona a jovem empreendedora que atualmente trabalha numa loja da EDP Distribuição.