Comando da UEPS e Centro Nacional de Segurança Rodoviária garantidos na Guarda

A Guarda será a sede do comando nacional da nova Unidade de Emergência, Proteção e Socorro (UEPS) da GNR. A garantia foi deixada pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, no final de uma reunião com o presidente da Câmara na sexta-feira, véspera da Cimeira Ibérica. O governante admite que a estrutura possa começar a funcionar «até à Primavera de 2021».

Eduardo Cabrita adiantou que autarquia e Governo estão a tratar de questões operacionais relacionadas com as instalações de uma estrutura que conta cerca de 1.200 efetivos e que na Guarda vai ter, numa fase inicial, «uma centena de militares, que poderá evoluir até aos duzentos». Será comandada por um oficial general. Tal como O INTERIOR já noticiou, o comando ficará instalado no edifício onde funcionou a direção distrital da Infraestruturas de Portugal, na Avenida Francisco Sá Carneiro, e que atualmente acolhe a Secretaria de Estado da Ação Social e o Instituto da Mobilidade e Transportes (IMT), uma situação que está a ser analisada em conjunto com a autarquia. Ao que tudo indica, a Secretaria de Estado deverá mudar-se brevemente para o antigo Palácio das Corporações e Previdência, em frente ao Tribunal, enquanto o IMT também deverá ser relocalizado num espaço a disponibilizar pela autarquia.

De resto, a portaria que define a orgânica da UEPS da GNR foi publicada no passado dia 21 de setembro em “Diário da República”. Segundo o documento, trata-se de uma estrutura especializada que tem como missão específica a execução de ações de prevenção e de intervenção, em todo o território nacional, em situações de acidente grave e catástrofe, designadamente nas ocorrências de incêndios rurais, matérias perigosas, cheias, sismos, busca, resgate e salvamento em diferentes ambientes, bem como outras situações de emergência de proteção e socorro. «A instalação do comando nacional da UEPS na Guarda nunca esteve em risco, mas precisamos agora de todo o edifício, pelo que o IMT tem de ser deslocalizado e a Câmara está disponível para encontrar uma solução», disse Carlos Chaves Monteiro.

O presidente da Câmara da Guarda também ficou a saber na sexta-feira que a Guarda poderá ser palco de uma experiência-piloto quanto aos comandos distritais da PSP e GNR. O ministro da Administração Interna reiterou a intenção de juntar as duas unidades policiais num mesmo espaço, previsivelmente no atual quartel da GNR, onde terão serviços partilhados e «melhores condições» de trabalho. Já a criação do Centro Nacional de Segurança Rodoviária no Instituto Politécnico local está atrasada devido à pandemia, assumiu Eduardo Cabrita, tendo adiantado que as negociações vão ser retomadas entre a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) e o IPG. «Esperamos que até ao início do próximo ano deva ficar concluído o processo de instalação deste Centro na Guarda», afirmou o governante.

«O presidente da ANSR estará no Politécnico na próxima semana para fazer os contactos necessários para a concretização, até ao início do próximo ano, desse Centro Nacional de Segurança Rodoviária», acrescentou.