Cinco politécnicos do Centro juntos para exame único de acesso a alunos do profissional

Cinco Institutos Politécnicos da região Centro formaram um consórcio que vai permitir aos estudantes do ensino profissional e artístico utilizar a mesma prova específica de ingresso naquelas instituições.

A iniciativa foi divulgada pelo Politécnico de Coimbra e envolve os Institutos de Castelo Branco, Guarda, Tomar e Viseu. Este exame de acesso comum incide sobre o concurso especial de ingresso no ensino superior «para titulares dos cursos de dupla certificação do ensino secundário e dos cursos artísticos especializados». Jorge Conde, presidente do Politécnico de Coimbra, citado num comunicado, explica que a solução preconizada vai permitir a um aluno «fazer apenas uma prova de acesso na instituição mais próxima da sua área de residência e candidatar-se a todos os institutos politécnicos da região que abrirem vagas para os concursos especiais de acesso ao ensino superior». O comunicado sublinha ainda que os exames regionais para os estudantes do ensino profissional ingressarem no superior estão previstos decorrer no mês de setembro.