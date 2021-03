CIMBSE entregou 15 unidades móveis de saúde

A Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) entregou esta quarta-feira, na Guarda, 15 unidades móveis de saúde aos municípios do seu território.

Com estes veículos, a CIMBSE pretende contribuir para «o reforço da rede de infraestruturas de saúde, nomeadamente na prestação de cuidados de saúde domiciliários primários, cuidados paliativos e doença mental».

As viaturas elétricas estão equipadas com nebulizador ultrassónico portátil, aspirador de secreções, monitor ambulatório de pressão arterial e oxímetro, aparelho de eletroestimulação portátil, andarilho, pedaleira e mala térmica.

A utilização das UMS ficará a cargo dos municípios e dos respetivos centros de saúde, mediante a assinatura de dois protocolos entre aquela entidade, a Administração Regional de Saúde do Centro, a Unidade Local de Saúde da Guarda e as 15 câmaras municipais.

A aquisição das viaturas foi feita no âmbito de uma candidatura financiada pelo Programa Operacional Centro 2020, com um investimento total 612.079 euros e uma comparticipação em 85 por cento pelo FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional).

A entrega decorreu esta manhã no Teatro Municipal da Guarda (TMG), numa sessão que contou com a presença da ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, do secretário de Estado Adjunto da Saúde, António Lacerda Sales, e do secretário de Estado da Juventude e Desporto, João Paulo Rebelo, enquanto coordenador regional de combate ao coronavírus na zona Centro.