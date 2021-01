CHUCB recebe mais de 369 mil euros para telemonitorização de doentes em risco

O Centro Hospitalar Universitário da Cova da Beira (CHUCB) vai receber mais de 369 mil euros para o desenvolvimento do projeto de Telemonitorização de Doentes em Risco (TERI).

A candidatura a fundos europeus e nacionais foi aprovada na semana passada, no âmbito do Sistema de Apoio à Modernização e Capacitação da Administração Pública (SAMA), anunciou a unidade hospitalar sediada na Covilhã. O TERI consiste na criação e implementação de uma solução de telemonitorização para doentes clinicamente considerados em situação de risco, quer se encontrem em regime de internamento ou urgência, no hospital ou em mobilidade intra e inter-hospitalar, ou ainda, em regime de hospitalização domiciliária.

O objetivo é «a diminuição da mortalidade intra-hospitalar e os incidentes através da monitorização constante de indicadores vitais e da implementação de sistemas de alerta inovadores, o que irá permitir tornar os processos ainda mais eficientes e a atuação das equipas mais célere», refere o CHUCB em comunicado enviado a O INTERIOR. Cofinanciado pelo Compete 2020, Portugal 2020 e o Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), o projeto implicará também a criação de um laboratório de investigação na área da telemonitorização.