CHUCB estuda imunidade conferida pela vacina nos idosos

O Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira (CHUCB) vai iniciar um rastreio em larga escala à população idosa da Cova da Beira para o estudo da imunidade conferida pela vacina da Covid-19.

Para tal, foram já iniciados contactos com as várias instituições de apoio à terceira idade daquela zona com o apoio das autarquias locais para garantir o sucesso da iniciativa que está a cargo do serviço de Patologia Clínica do CHUCB. «As colheitas deverão ser efetuadas pelos profissionais de saúde de cada instituição, segundo um protocolo previamente estabelecido e que cumpre as orientações internacionais», acrescentam os promotores.