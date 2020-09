CHUCB celebra 13 anos da Psiquiatria com homenagem a Jorge Barbosa

O Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira comemora hoje 13 anos. A data é assinalada com uma sessão comemorativa simbólica na qual será prestada uma homenagem a título póstumo ao Médico Psiquiatra, Dr. Jorge Barbosa.

A sessão contará com «o descerrar de uma placa evocativa, naquela que há muito é referenciada como a “Biblioteca Dr. Jorge Barbosa”, médico psiquiatra que aqui exerceu durante vários anos e que foi o grande impulsionador do projeto bibliotecário do Departamento de Psiquiatria, tendo o próprio e a sua família doado a este espaço, muitos dos livros e publicações aí existentes», diz a nota enviada pelo Centro Hospitalar.