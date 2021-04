Centro de Acolhimento São João de Deus vence Prémio Solidário Bernardo Marques

O Centro de Acolhimento São João de Deus, IPSS da Guarda, é o vencedor do Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques 2021, que foi entregue esta quarta-feira, junto à Torre de Menagem.

Atribuído anualmente desde 2014 a uma instituição particular de solidariedade social da Guarda, o galardão assinala o aniversário da “Cápsula do Tempo Guarda 2050”. O Centro de Acolhimento São João de Deus é uma estrutura residencial para idosos localizada no Bairro de São Domingos e vai utilizar os 1.000 euros do prémio para custear a instalação de rede wifi no edifício II da instituição.

«A atribuição deste valor pecuniário é de grande importância para a concretização deste nosso objetivo, dado que as finanças da instituição foram abaladas com os custos do surto pandémico que enfrentámos», disse Matilde Cardoso, enfermeira-diretora da instituição.

A rede wifi permitirá aos utentes entrar em contacto com os seus familiares através das novas tecnologias. «É uma possibilidade que lhes dá uma enorme satisfação, pois reduz os efeitos do isolamento e da solidão que se agravou com a pandemia», acrescentou a responsável.

Para Bernardo Marques, gerente da empresa TBM, fica o orgulho empresa «continuar ligada a esta iniciativa da “Cápsula do Tempo” e alargar a nossa responsabilidade social para lá das 350 pessoas que empregamos. É um projeto de futuro e que ambicionamos manter com o nosso apoio».

Por sua vez, Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, destacou que o valor do prémio é «significativo para qualquer IPSS, pois os impactos sentidos nas suas finanças são tremendos» devido à pandemia. O oitavo aniversário da “Cápsula do Tempo” continua as suas comemorações no dia 1 de julho com um programa a divulgar em breve.