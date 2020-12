Casos de Covid aumentam em Pinhel e descem na Guarda e Celorico

Há mais 34 casos ativos de Covid-19 – são agora 866 no total – na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda, que nos últimos quatro dias registou mais cinco óbitos (total acumulado de 91) e mais cinco internados (72), permanecendo seis nos cuidados intensivos.

Segundo o boletim epidemiológico divulgado na terça-feira, houve mais 220 pessoas que recuperaram da doença desde a passada sexta-feira, data do relatório anterior. Desde o início da pandemia, pelas contas da ULS, já recuperaram 2.763 doentes a quem foi diagnosticada a Covid-19 e foram infetadas 3.721 pessoas. Há também um total de 108 profissionais de saúde infetados, mais quatro que no relatório anterior.

O número de casos ativos aumentou em cinco concelhos e baixou nos restantes oito, com destaque para a Guarda que conta agora 295 (-18 que no dia 4) e continua a ser o município do distrito mais afetado. Celorico da Beira também registou uma diminuição assinalável, com menos 19 casos ativos para 43. Inversamente, a situação agravou-se em Pinhel, que passou de 17 casos ativos para 89 na última terça-feira, ou seja, uma subida de 17 casos.

O mesmo aconteceu no Sabugal e em Seia, que registaram ambos mais dez casos ativos nos últimos quatro dias, contando agora 83 e 186 infetados, respetivamente. Desde sexta-feira verificou-se um óbito em Celorico da Beira (8 no total), dois em Gouveia (8), um no Sabugal (8) e também um em Trancoso (11).

