Casos ativos de Covid-19 continuam a diminuir, mas óbitos sobem na área da ULS da Guarda

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda registou menos 551 casos ativos de Covid-19 desde a passada sexta-feira. De acordo com o último relatório de situação, havia na terça-feira 3.055 casos ativos e mais 23 mortes, o que eleva para 288 o total acumulado de óbitos desde o início da pandemia.

A subir está também o número de recuperados. Foram mais 690 em quatro dias, havendo atualmente 7.920 pessoas que deixaram de estar infetadas. Neste período contabilizaram-se menos 49 internados no Hospital Sousa Martins, que tinha 112 doentes na terça-feira, doze dos quais nos cuidados intensivos (-2).

Nesse dia havia 4.060 contactos em vigilância pela Unidade de Saúde Pública, menos 417 relativamente a 5 de fevereiro, e menos 482 casos acompanhados no domicílio – eram 2.963.

As infeções por Covid-19 estão a baixar em todos os concelhos da área de abrangência da ULS guardense, desde logo na sede do distrito, que, com 722 casos, contabilizou menos 161 novas infeções face a sexta-feira. A Guarda foi, contudo, o concelho com mais óbitos, cinco, o que eleva para 67 o número de mortes desde março.

Seia registou menos 63 novos casos (579 no total) e mais três mortes (36 no total), Trancoso teve menos 50 (141) e não registou nenhum óbito (21) e Fornos de Algodres menos 42 (84) e mais duas mortes (16).

Em Vila Nova de Foz Côa houve menos 40 novas infeções (134) e nenhum óbito (15) e na Mêda menos 38 casos (134) e mais uma morte (15), enquanto em Pinhel registaram-se menos 37 casos (211) comparativamente a sexta-feira (211) e mais três mortes.

Figueira de Castelo Rodrigo teve menos 32 casos (106) e mais dois óbitos (11), Celorico da Beira contabilizou menos 30 casos (80) e nenhuma morte (14) e Almeida registou menos 20 (275), mas mais dois falecimentos (19). Também Gouveia teve menos 20 casos (200) e nenhum óbito (15).

Em Manteigas houve menos 15 casos ativos (26) e mais um óbito (7) e no Sabugal verificaram-se menos 5 casos (361) e mais quatro mortes (25). Desde o início da pandemia já foram infetadas 11.284 pessoas nos treze concelhos abrangidos pela ULS da Guarda.