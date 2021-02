Casos ativos de Covid-19 baixam pela primeira vez em dois meses na área da ULS da Guarda

Pela primeira vez em quase dois meses, o número de casos ativos de Covid-19 baixou na área da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda.

Esta é a principal novidade do relatório de situação desta sexta-feira, que regista menos 250 casos ativos relativamente a 1 de fevereiro, quando havia 3.856.

Já o número de mortes aumentou para 265, mais 21 que no relatório anterior, o mesmo sucedendo com os internados: são mais 12 do que no dia 1. Esta sexta-feira havia 161 doentes no Sousa Martins, 14 dos quais (+1) estavam nos cuidados intensivos.

A boa notícia é que os recuperados também continuam a subir. Em cinco dias foram mais 632 pessoas que se livraram da doença, havendo atualmente um total acumulado de 7.230 recuperados na área da ULS da Guarda.

Em termos concelhios, a Guarda continua a ser o município mais afetado com 883 casos ativos, mas houve menos 80 novas infeções face a 1 de fevereiro e mais 5 óbitos, para um total acumulado de 62 desde o início da pandemia.

Seia vive também uma situação preocupante com 642 casos ativos (+2) e mais 3 mortes (33) . O número de casos ativos de Covid-19 baixou em sete municípios, caso de Figueira de Castelo Rodrigo (-54 para 138 novos casos, e mais um óbito, para 9), de Trancoso (-47, para 191, e mais uma morte, num total de 21) e Celorico da Beira (-34, para 110, não houve mortes desde segunda-feira, mantendo-se um total de 14).

O Sabugal também registou menos 31 casos ativos (366 no total) e mais duas mortes (21 no total), tal como Fornos de Algodres que teve menos 30 casos ativos (126 no total) e mais um óbito (14 no total).

O mesmo sucedeu em Pinhel, onde foram contabilizado menos 21 novas infeções (248) e mais uma morte (24), em Vila Nova de Foz Côa, com menos 17 novos casos (174) e mais uma morte (15) e na Mêda, que tem menos 8 casos ativos (172) e não registou mortes (14).

Almeida é outro município onde o número de casos ativos baixou, embora de forma mais modesta, com menos um novo caso (295). Em contrapartida, desde segunda-feira houve mais cinco mortes (17 no total).

Manteigas (+8, para 41 no total; sem óbitos a registar – 6 desde o início da pandemia) e Gouveia (mais 1, para 220 no total, e mais uma morte, para 15) foram os únicos concelhos com aumento de casos ativos.