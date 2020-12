Caso dos médicos suspeitos no processo das cartas de condução fraudulentas segue para Conselho Disciplinar da Ordem

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos (SRCOM) pediu informações sobre o envolvimento de clínicos na investigação da Polícia Judiciária da Guarda à revalidação de cartas de condução no distrito de Castelo Branco e remeteu o processo para o Conselho Disciplinar.

Em comunicado enviado a O INTERIOR, a SRCOM refere que remeteu «de imediato» o caso para análise no respetivo órgão disciplinar. «Os trâmites do processo irão desenrolar-se no Conselho Disciplinar Regional do Centro da Ordem dos Médicos a quem compete analisar e julgar eventuais infrações à deontologia e ao exercício da profissão médica», refere aquela entidade presidida por Carlos Corte.

A Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos solicitou ainda «informações às entidades competentes sobre o envolvimento dos médicos neste caso». No âmbito da operação “Consulta Zero”, a PJ identificou «milhares de condutores, três escolas de condução, quatro estabelecimentos comerciais, que também prestam diversos serviços especializados, designadamente como intermediários junto do Instituto de Mobilidade e Transportes (IMT), e, pelo menos, dois médicos, com aqueles conluiados», todos maioritariamente residentes e sediados nos concelhos do Fundão, Covilhã, Castelo Branco e Idanha-a-NovaM.