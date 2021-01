Carlos Peixoto denuncia falta de condições no Hospital da Guarda

O deputado do PSD apresentou na Assembleia da República, esta quarta feria, um documento em que expõe o caos que o Serviço de Urgência da Unidade Local de Saúde (ULS) da Guarda tem vivido nos últimos tempos.

O manifesto que tem como destinatária a Ministra da Saúde, Marta Temido, vem no seguimento das imagens do Hospital da Guarda divulgadas pela comunicação social. É uma descrição e um alerta para a gravidade das «condições deploráveis da prestação dos cuidados de saúde», de acordo com o documento a que O INTERIOR teve acesso.

Carlos Peixoto questiona ainda o Ministério da Saúde se tem conhecimento da «situação dramática em que se encontra o Hospital da Guarda no que respeita ao acolhimento e acomodação segura e condigna dos doentes» e quais as soluções que pretendem implementar para colmatar essa problemática.

Em momento algum o deputado do PSD põe «em causa a inexcedível entrega dos profissionais de saúde, que por certo fazem o que melhor sabem e podem», clarifica o deputado. Mas defende que alguma coisa tem de ser feita como «a contratação imediata de estruturas de retaguarda» que ajudem de forma provisória a combater o caos que se faz sentir em meio hospitalar ou a construção do «pavilhão 5 tantas vezes prometido», são alguns dos recursos apresentados por Carlos Peixoto na Assembleia da República.