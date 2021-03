Candidaturas abertas ao Prémio Solidário TBM

Estão abertas as candidaturas à oitava edição do Prémio Solidário Transportes Bernardo Marques, instituído pelo Clube Escape Livre com o apoio daquela empresa de transportes da Guarda para apoiar IPSS do concelho.

O vencedor será divulgado a 28 de abril, Dia Mundial do Sorriso. A iniciativa é a componente solidária do projeto Cápsula do Tempo Guarda 2050 e já premiou o Refúgio Ana Luísa, o Centro Cultural e Social do Marmeleiro, a Associação Para a Promoção Social Cultural e Ambiental de Avelãs de Ambom, o Centro de Apoio à Vida/NASCER da Caritas Diocesana da Guarda, o Centro Paroquial Nossa Senhora da Conceição da Castanheira, o Centro de Dia de Pousade e a Casa da Sagrada Família. O prazo de apresentação de candidaturas termina a 10 de abril, sendo o júri constituído pelos parceiros da Cápsula do Tempo – Clube Escape Livre, Instituto Politécnico da Guarda, Rádio Altitude, e Transportes Bernardo Marques.