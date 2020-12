Campanha de “vouchers” para incentivar compras no comércio local na Guarda

Está a decorrer na Guarda uma campanha de incentivo às compras no comércio local, no âmbito da iniciativa “Guarda, A Cidade Natal”, promovida pelo município.

Denominada “Compre no Comércio local e ganhe prémios”, a iniciativa decorre nos estabelecimentos aderentes, sendo que a cada 20 euros em compras, o cliente ganha um cupão para sorteio, sendo os prémios “vouchers” entre os 250 e os 50 euros. Nesta quadra está igualmente prevista outra campanha, em parceria com a BeiraNossa, para incentivar a participação do comércio da Guarda naquela plataforma digital, que prevê descontos para quem comprar online, com “vouchers” que vão dos cinco aos 50 euros. Para incentivar as compras, a autarquia autorizou o estacionamento gratuito durante este mês e as esplanadas estarão isentas de taxas.

Quanto ao evento de animação “Guarda, A Cidade Natal”, que decorre até 6 de janeiro, não vai incluir as habituais diversões na Praça Velha ou o madeiro no Largo da Misericórdia por causa do distanciamento social obrigatório. Em contrapartida, mantém-se a iluminação e música natalícia nas ruas da cidade, enquanto na Praça Velha está uma árvore gigante (com 16 metros de altura), rodeada por presépios, e junto à Sé há um presépio em ferro, do escultor Rui Miragaia. Esta sexta-feira será inaugurada a decoração com motivos natalícios nos jardins José de Lemos e do Largo Frei Pedro, este ano com o tema do Anjo da Guarda. Paralelamente, a Câmara está a promover uma campanha de adoção de cães e de gatos no Canil Municipal, em colaboração com o Fotoclube da Guarda e as associações de apoio animal Quoasmi e A Casota. A iniciativa “A Casa dos Patudinhos” resultará em postais, num calendário e numa exposição.