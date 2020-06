Câmara da Guarda instala túnel de descontaminação à entrada dos Paços do Concelho

A Câmara da Guarda instalou um túnel de descontaminação junto à entrada principal dos Paços do Concelho. Trata-se de um equipamento de proteção coletiva cuja finalidade é a prevenção de possíveis contágios pela Covid-19.

«Todos os que pretendam entrar no edifício deverão passar pelo referido túnel, onde será feita a medição da temperatura e a descontaminação de roupas, objetos e calçado, através de um sistema de microaspersores automatizados», adianta o município em comunicado. A autarquia garante que o sistema «não provoca qualquer efeito negativo nos utilizadores», uma vez que o produto biocida utilizado para a desinfeção «é cem por cento biodegradável, não corrosivo ou tóxico, encontrando-se registado na DGAV, com Certificado de conformidade pela Direção Geral de Saúde e de acordo com as Normas Europeias».

Nesse sentido, a Câmara da Guarda apela à colaboração dos munícipes no uso deste equipamento quando se dirigirem ao edifício camarário.