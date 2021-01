Câmara da Guarda distribui 1.500 testes rápidos pelas IPSS do concelho

A Câmara da Guarda iniciou esta quinta-feira a distribuição de 1.500 testes rápidos para diagnóstico da Covid-19 pelas 44 IPSS, lares e centros de dia do concelho.

Com esta medida, o município presidido por Carlos Chaves Monteiro, «complementa a cobertura das IPSS que não são abrangidas pelo Governo, que testa apenas os trabalhadores das instituições que acolhem acima de 50 utentes». Em nota de imprensa enviada a O INTERIOR, a autarquia salienta que, nos próximos três meses, pretende «potenciar o rastreio das equipas que trabalham com os utentes, procurando, desta forma, mitigar a propagação do vírus nessas instituições, para proteção da respetiva comunidade residente».

A ação é desenvolvida no âmbito das medidas de prevenção e proteção da epidemia causada pelo novo coronavírus que a Câmara guardense tem vindo a implementar «para proteção dos mais frágeis, nomeadamente da população mais idosa, doentes e cidadãos portadores de deficiência».