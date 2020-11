Câmara da Covilhã também vai pagar taxas cobradas por entregas ao domicílio nos próximos fins de semana

A Câmara da Covilhã vai oferecer a taxa cobrada pelas empresas de entrega ao domicílio, bem como o valor que os restaurantes e lojas da cidade pagam pelo serviço, nos próximos três fins de semana, anunciou a autarquia.

Denominada “Covilhã Entrega”, a iniciativa tem como objetivos «incentivar o consumo na restauração e comércio, minorando os efeitos causados pela pandemia e apoiando a economia local, num momento em que o combate à propagação da Covid-19 implica um dever maior de permanecer em casa», refere o município em comunicado enviado a O INTERIOR.

As empresas que vão colaborar com a autarquia são a Recados Covilhã, The Xico´s e a Uber Eats. Mais informações no link https://bit.ly/covilhaentrega .