A cadeia norte-americana de “fast-food” Burger King escolheu a Guarda para abrir uma das suas novas unidades. O espaço vai surgir junto à rotunda do parque industrial, na VICEG, onde já estão a decorrer as obras. O terreno tinha sido vendido em hasta pública pela Câmara, como confirmou a O INTERIOR Carlos Chaves Monteiro, presidente do município, tendo acrescentado estar também previsto para o local a instalação de um novo posto de combustível.