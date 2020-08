Bombeiro mais velho do país faleceu em Melo (Gouveia)

Luciano Viegas, considerado o bombeiro mais velho do país, faleceu esta segunda-feira aos 102 anos, anunciou a direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Melo (Gouveia).

Nascido a 18 de agosto de 1917, o soldado da paz ingressou na corporação a 1 de janeiro de 1945, onde se manteve até à sua passagem para o Quadro de Honra.

Ao longo do seu percurso foi agraciado com diversas distinções, entre as quais o crachá de ouro da Liga dos Bombeiros Portugueses. Manteve-se até ao sei falecimento como porta-estandarte dos voluntários de Melo, corporação à qual esteve ligado durante 75 anos. O funeral decorreu na tarde desta terça-feira.