Autarquia da Covilhã reclama Intercidades para Norte do país

A Câmara da Covilhã quer que seja criado um serviço de comboio Intercidades entre a Cova da Beira e o Norte do país.

O projeto passará por ligar o eixo Fundão-Covilhã-Guarda até ao eixo Aveiro-Porto-Braga, tirando partido do grande número de pessoas que circula entre as duas regiões. O serviço poderá ser operacionalizado a partir das obras na linha férrea que já estão em fase de conclusão entre a Covilhã e a Guarda e a consequente concordância entre a Linha da Beira Baixa e da Linha da Beira Alta, seguindo depois para Norte. A autarquia reivindica também obras na linha da Beira Baixa para que, até 2030, o tempo de viagem entre a Covilhã e Lisboa possa ser reduzido em 35 minutos, passando das atuais 3h20 para 2h45. Segundo Vítor Pereira, autarca covilhanense, o presidente da CP considerou a proposta do Intercidades para o Norte «plausível» e «razoável» e terá adiantado que está previsto abrir essa ligação após a conclusão das obras na Linha da Beira Alta.