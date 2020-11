Área dedicada a doentes respiratórios reabre no Hospital da Guarda

O Hospital Sousa Martins, na Guarda, reabriu esta terça-feira a Área Dedicada para Doentes Respiratórios do Serviço de Urgência (ADR-SU), para dar resposta à pandemia da Covid-19.

A unidade destina-se «aos doentes com suspeita de infeção respiratória, incluindo os doentes suspeitos de contaminação pelo novo coronavírus», refere a Unidade Local de Saúde (ULS) em comunicado enviado a O INTERIOR. O espaço, situado nas instalações do pavilhão 5, acolhe doentes referenciados «através do SNS 24, Saúde Pública ou médico de família”.

«A nova ADR-SU inclui gabinete de triagem, dois gabinetes médicos, um gabinete de enfermagem, sala de emergência, uma sala de colheitas, uma área para doentes infetados e outra para doentes suspeitos e em estudo», adianta a ULS.