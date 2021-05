Aqueduto da Idade Média suspende obras na Tenente Valadim na Guarda

A descoberta do que parece ser um aqueduto da Idade Média forçou a suspensão provisória das obras em curso na Rua Tenente Valadim, no centro histórico da cidade.

O achado já foi comunicado à Direção Regional de Cultura do Centro e vai agora ser avaliado pelos seus técnicos, mas não irá por em causa a continuidade dos trabalhos, que deverão ser retomadas após o parecer daquela entidade. «A confirmar-se a sua importância patrimonial e histórica, essa estrutura terá, se possível, que ser preservada no local ou transferida para o Museu da Guarda ou para outro espaço museológico», disse o edil guardense.