Aplicação “MyCHUCB” selecionada para programa de inovação nos serviços públicos

A app “MyCHUCB”, aplicação para dispositivos móveis criada pelo Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, sediado na Covilhã, foi uma das seis candidaturas selecionadas pela Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicas – INA.

A ferramenta vai agora integrar um programa especial para o desenvolvimento rápido e a disseminação de novas ideias que contribuam para inovar nos serviços públicos. A “MyCHUCB” foi um dos 33 projetos apresentados no âmbito da “Aceleradora de Ideias em Serviços Públicos” (AISP), na chamada lançada sob a designação “Ambientes de Trabalho Inovadores”. A seleção foi realizada por um painel de três avaliadores constituído para o efeito, integrando um docente do ensino superior, um dirigente máximo de entidade do setor empresarial do Estado e um dirigente superior de entidade da administração pública central. Disponível online desde junho de 2020, a aplicação destina-se «a melhorar a acessibilidade dos utentes à sua informação de saúde e a facilitar a comunicação entre estes e o hospital», adianta o CHUCB. A “MyCHUCB” é gratuita e está disponível nas versões Android, IOS e Windows, podendo ser descarregada na App Store, Google Play e em app.gov.pt.