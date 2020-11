Antigo aluno da EPABI angaria dinheiro para pagar propinas de escola norte-americana

João Semedo, antigo aluno da Escola Profissional de Artes da Beira Interior (EPABI), está a promover uma campanha de angariação de fundos para pagar as propinas da escola de música que frequenta nos Estados Unidos da América (EUA).

O jovem covilhanense está no quadro de honra da Berklee College of Music, em Boston, mas a bolsa de 22 mil dólares anuais que recebe da escola não serve para cobrir a totalidade das propinas. Nesse sentido, o estudante de percussão criou uma página de solidariedade na GoFundMe, onde as pessoas que queiram ajudar podem contribuir com o montante que quiserem. O valor total angariado irá ser usado «exclusivamente para pagar o montante restante das propinas da universidade», assegura João Semedo.