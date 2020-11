Alunos do Tortosendo vencem concurso “Fronteiras da Esperança: Minha Terra, Meu Futuro”

“Um imaginário glocal”, um trabalho de Leonor Madeira, Alexandre Duarte e Adriana Inácio, alunos da Escola Básica 2/3 do Tortosendo, na Covilhã, foi o grande vencedor do concurso “Fronteiras da Esperança: Minha Terra, Meu Futuro” ao conquistar o prémio do júri.

A primeira edição foi promovida pelo Centro de Estudos Ibéricos (CEI) e pela Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela (CIMBSE) no ano letivo transato, tendo os resultados sido divulgados na semana passada. Concorreram 62 trabalhos realizados por mais de 100 alunos, de 12 escolas da região, que foram apreciados por um júri constituído por representantes do CEI, da CIMBSE, da Câmara da Guarda, da Universidade de Coimbra e do Instituto Politécnico da Guarda. O concurso destina-se a estimular a reflexão dos jovens estudantes sobre os recursos e as dinâmicas territoriais, bem como sobre o futuro coletivo da região. Os alunos do 1º ciclo, 2º e 3º ciclos e secundário puderam trabalhar os temas “Leituras e (re)interpretações do território: diagnósticos prospetivos”, “Escrita, literatura e território: trabalhos de expressão literária” e “Arte e território: trabalhos de expressão artística”. Os resultados completos podem ser consultados em: http://www.cei.pt/premiados-2020/ .