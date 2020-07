AJTG dinamiza programa “JogAprende”

A Associação de Jogos Tradicionais da Guarda (AJTG) dinamiza pelo terceiro ano consecutivo o programa de voluntariado “Geração Z”, apoiado pelo IPDJ, com o projeto “JogAprende”.

A atividade promete «tardes divertidas» para os mais novos e começou na segunda-feira. Até 4 de setembro, de segunda a sexta-feira, sempre das 14h30 às 17h30, as crianças e jovens do 1º ao 6º ano podem experimentar «jogos tradicionais num formato original, criativo e muito pedagógico». A ideia é que fazer com que estes jogos de antigamente colaborem na aprendizagem das diversas disciplinas destes alunos. A inscrição custa 5 euros para apoiar os custos associados a seguro de acidentes pessoais das crianças e jovens participantes. Mais informações e inscrições pelo telefone 271221729 ou por email ajtguarda@sapo.pt. O “JogAprende” segue as medidas recomendadas pela Direção-Geral da Saúde.